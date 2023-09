Grand succès des festivités de Matagne

À l’initiative de la jeunesse de Matagne-la-Grande et du comité des fêtes et traditions, la fête de Matagne-la-Petite s’est fort bien déroulée, le week-end dernier. Les deux comités avaient élaboré un programme varié qui avait de quoi réjouir le public: vendredi soir, près de 80 personnes se sont réunies autour du four à pain communautaire pour prendre part au second apéro matagnard, pizza party cuites au four, verre de l’amitié, pétanque et loges foraines pour permettre à tous de décompresser après une semaine de travail.