350 personnes à la journée du livre

Cette année, six bouquinistes vendaient des livres et des BD d’occasion, trente auteurs et autrices présentaient et vendaient leur livre sous chapiteau et dans l’église. Cette journée est toujours très attendue par les passionnés de lectures et de rencontres d’écrivains surtout que la plupart sont évidemment des locaux.

Marc Chavet et ses musiciens en déambulatoire ont mis à cette occasion une belle ambiance sur le site de la place de l’église. De plus, des animations autour du livre permettaient aux nombreux visiteurs de découvrir ces écrivains de façon originale.

Le BD Bus était, comme chaque année, fidèle au rendez-vous. Des jeux géants en bois prêtés par la ludothèque, des balades contées par la Contelle, un bar à cocktail, un bar à glaces, à saucisse contribuaient à ce bel événement festif.

Bien entendu, les bières locales étaient mises à l’honneur et, durant une heure, il a même été possible de s’en procurer un verre contre un kilo de vieux bouquins !