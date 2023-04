Bientôt des caméras sur le parking communal de Doische

Pour ce faire, l’avis du chef de corps de la zone de police est requis ainsi que celui du conseil communal. D’après le bourgmestre, celui de la police serait négatif. Mais les élus ont remis un avis positif unanime: certains conseillers suggérant que le fasse la publicité du fait que tout sera filmé, pour décourager le vandalisme déjà observé plusieurs fois sur les lieux. Ce projet verra dès lors le jour dans les mois prochains.

Mis à part ce point qui a provoqué un bref échange au sein du conseil communal, tout ce qui était à l’ordre du jour a été admis et voté à l’unanimité. On notera à ce propos l’approbation des comptes 2022 des différentes fabriques d’église de la commune. Quant au compte 2022 au CPAS, on relève un boni un peu plus qu’espéré dira la présidente. En effet l’exercice présente un boni de 18 679 € et le résultat global du compte, en tenant compte des exercices antérieurs affiche un boni de 158 639€.

Le boni présumé au budget 2023 est de 150 000€, une base saine pour cette année.

Le 27 mars, le collège avait pris la décision d’introduire un dossier dans le cadre de l’appel à projets Été solidaire 2023, je suis partenaire. Cette année, la Région Wallonne subventionne l’engagement de quatre étudiants âgés de 15 à 21 ans, à raison de 7 heures par jour pendant dix jours. Le montant de la subvention correspond à un maximum octroyé, ce qui implique que l’employeur doit au minimum rémunérer le jeune à un salaire horaire net de 8 €.

Le conseil communal a décidé d’en embaucher quatre supplémentaires sur fonds propres, ce qui fera donc huit au total.