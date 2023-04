À Doische, un cimetière mais pas que

Douze ans plus tard, le nouveau cimetière cinéraire de Doische est enfin inauguré. Ce temps a permis au projet d’évoluer à plusieurs reprises, dépassant sa fonction première. Le bourgmestre, Pascal Jacquiez, insiste sur la nouvelle vocation culturelle du lieu, rappelant la mémoire de Stéphane Coulonvaux, le défunt directeur du centre culturel qui avait participé à l’élaboration du projet: "Ce n’est pas uniquement un espace cinéraire, mais également un espace culturel et de rencontre, un véritable lieu de vie." Une scène en bois se dresse d’ailleurs à l’une des extrémités. Elle pourra accueillir des hommages mais aussi de petits événements culturels en adéquation avec le lieu.

Comme tous les autres aménagements, elle a été construite par les ouvriers communaux. 12 000 heures de travail leur ont été nécessaires pour réaliser les travaux, avec près de 69 000€ de coûts en matériaux, subsidiés à hauteur de 14 000€ par la Région wallonne.

Face à cette scène, un prolongement du site offre une très belle vue panoramique sur Doische et les Fagnes. L’occasion de rappeler, comme le fait Michel Ledoux, fin connaisseur de l’histoire locale, l’ancienne fonction défensive du lieu où pouvait se réfugier la population en cas de bataille.

Une fonction collective

Si l’idée d’associer cimetière et événements culturels peut paraître surprenante, elle s’inscrit néanmoins dans une réflexion globale sur l’évolution des pratiques et du patrimoine. Xavier Deflorenne, coordinateur de la cellule du patrimoine funéraire de la Région Wallonne, insiste sur l’importance de donner une fonction collective au patrimoine pour éviter sa disparition. C’est dans cette optique que la Région wallonne a soutenu le projet, d’autant plus qu’il rencontrait les impératifs de sécurité et de salubrité publique, essentiels dans les aménagements funéraires.

Produit d’une histoire collective de plusieurs centaines d’années, fruit d’un travail collectif d’élaboration entre différents pouvoirs publics, érigé dans un effort collectif de travaux publics, ce lieu de recueillement est désormais ouvert à tous.