Aurélie Charlier au Petit Rustique

Ce samedi, il y avait beaucoup de monde au Petit Rustique à Matagne. Personnes plus âgées, parents, enfants… bref, toutes les générations étaient bien représentées pour admirer les œuvres d’une personne originaire du village mais qui habite maintenant à Romedenne, Aurélie Charlier. Artiste peintre, grimeuse et animatrice pour enfants, elle a une énorme passion pour le dessin, la peinture mais aussi les contes, les légendes, les fées et les sorcières… bref, un monde imaginaire plein de magie, son monde.