De nombreux arrêts étaient prévus chez les habitants qui souhaitaient accueillir les participants et leur offrir par la même occasion une boisson rafraîchissante, une galette et combien d’autres bonnes choses.

Contrairement à l’année précédente, cette belle journée s’est clôturée à la salle Saint-Servais. Le nombre de participants amenés à suivre le char prévu pour l’occasion a ravi les organisateurs: un réel et beau succès pour ce comité qui se démène tout au long de l’année pour proposer à ses sympathisants de tout âge des activités particulièrement variées.

Les divers arrêts pour se sustenter, chocolat chaud, galettes, sandwiches, potage et croque-monsieur… ont été grandement appréciés et ont sans aucun doute permis à tous de maintenir un bon rythme jusqu’à l’allumage du bûcher par les derniers mariés. Un dernier verre de vin chaud autour du grand feu et tous les participants ont pu dès lors rejoindre la salle Saint-Servais pour la dégustation de l’omelette bien méritée.

À l’issue de cette journée festive, la jeunesse de Gimnée se disait particulièrement heureuse. Elle a en effet pu compter sur la participation et la bonne volonté de très nombreux villageois pour que la journée se déroule au mieux et dans une excellente atmosphère. Sûr que les plus jeunes auront à cœur de perpétuer cette belle tradition !