Matagne est prêt à accueillir le printemps

Samedi dernier, les Matagnards brûlaient leur bonhomme Hiver. Tout au long de cette belle après-midi festive, ils ont sillonné les rues du village de Matagne-la-Grande avec la remorque sur laquelle le bonhomme Hiver avait été installé. Escorté de nombreux enfants déguisés et de leurs parents et accompagné par la fanfare royale Saint-Laurent, ce cortège haut en couleur a récolté les œufs pour la traditionnelle omelette. Pendant ce temps, les jeunes ont rassemblé le combustible nécessaire à la réalisation du grand feu. En fin de journée, tous ont rejoint le site où bonhomme Hiver devait être brûlé. Malgré un vent piquant, de nombreux villageois et sympathisants étaient au rendez-vous. Constitué des branchages ramassés dans les jardins, celui-ci a brûlé longtemps puisque les derniers spectateurs ont regagné la salle Saint-Laurent vers 1h du matin. Quant à la plupart des membres du cortège, ils ont suivi la fanfare pour se rendre à la salle du village où une soirée costumée et la distribution d’omelette les attendaient..