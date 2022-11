Samedi dernier, les seniors de Gimnée étaient invités à rejoindre la salle Saint-Servais pour un repas et un après-midi convivial et musical. 85 d’entre eux ont répondu à l’invitation. Un record car cette participation n’avait jamais été aussi élevée avant la pandémie. C’est certain, tous apprécient cette rencontre conviviale un peu avant la période des fêtes. Une manière de se mettre en forme…