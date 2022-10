Doische: 12 couples mis à l’honneur

Le premier couple à être félicité était les époux Ernest Maguin et Simone Honoré, qui se sont connus sur leur lieu de travail de l’époque. Ils se sont mariés à Saint-Rémy le 29 novembre 1957. Ils célèbrent donc cette année 65 ans de mariage. Ils ont une fille, deux petits-enfants et un arrière-petit-fils, Mathys. Ernest a exercé le métier de maçon. Maintenant, tous deux pratiquent la marche et gardent ainsi la forme. Cinq couples célébraient leurs noces de diamant, soit 60 années de mariage. Il s’agit de Claude Strimelle et de Claudine Hubaux qui se sont mariés à Marcinelle le 17 février 1962. Ils ont deux fils et trois petites-filles. Claude a fait une carrière d’ingénieur industriel et Claudine a assumé la noble tâche de mère au foyer. Leurs passions s’expriment dans le jardinage, le bricolage et les voyages. Marcel Carlier et Jacqueline Lelièvre se sont mariés le 7 juin 1962 à Matagne-la-Grande. Ils ont une fille et deux petits-fils. Tous deux aiment le jardinage. Alexandre Ridelle et Monique Piquin se sont mariés à Hastière le 7 juillet 1962 à Hastière. Avec son épouse, Alexandre a repris la ferme familiale et a été conseiller communal pendant 12 ans. Angelo Fontana et Georgette Hosselet se sont mariés à Gimnée le 14 juillet 1962. Ils ont deux enfants, 3 petits-enfants et un arrière-petit-fils. M. et Mme Charles Toussaint-Bonjean célèbrent également 60 années de mariage. Ils se sont mariés à Quaregnon le 6 octobre 1962 et ont trois enfants et trois petits-enfants. Cela fait 49 ans qu’ils résident à Soulme.

Six couples célébraient leurs noces d’or

La moitié des jubilaires fêtés à Doische le 2 octobre célébraient 50 années de mariage.

Il s’agit tout d’abord de Michel Dath et d’Arlette Servais de Niverlée. Ils se sont mariés à Bruxelles le 11 mars 1972. Michel est avocat et Arlette, assistante en psychologie clinique. Il y a 34 ans, ils ont acheté une maison à Niverlée. Leurs passions sont les chevaux, les chiens mais aussi la musique pour Michel. Quant à Jean-Marie Macquet et Claudine Ernould, ils se sont mariés le 15 avril 1972. Jean-Marie a été agent de maîtrise aux usines de la Chiers à Vireux et Claudine a travaillé comme aide-familiale. Baroudeuse, Claudine aime la randonnée et les voyages. Que de kilomètres parcourus non seulement pour le plaisir mais aussi pour proposer des articles au profit de Télévie ! Elle aime la danse country mais aussi de s’occuper de ses petits-enfants pendant que Jean-Marie s’adonne au jardinage ou à la chasse.

Pascal Brasseur et Élisabeth Dambly se sont mariés le 17 juin 1972 à Agimont. Ils ont trois enfants et cinq petits-enfants. Actuellement, Pascal jardine pendant qu’Élisabeth se consacre au crochet ou au tricot, ou se balade sur le RAVeL. Quant à Jackie Ledoux et Josée Anceau, qui se sont mariés le 1er juillet 1972, ils sont les heureux parents de deux filles et grands-parents de quatre petits-enfants. Si Josée a accompli la noble tâche de mère au foyer, Jackie a travaillé durant plus de quarante ans chez Arthur Martin à Revin. Un quatrième couple, Yves Van de Velde et Elsa Urbinati, a reçu ensuite les félicitations de la commune. Ce couple s’est marié à Couillet le 28 octobre 1972 et a trois enfants et sept petits-enfants. Après vingt ans de mariage, ce couple s’est établi dans le village de Romerée.

Et enfin Bernard Debris et Geneviève Rodrique sont le dernier couple à être congratulé. Quant aux époux Charot-Toupet, ils le seront à la résidence Edelweiss où ils résident désormais.