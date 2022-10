Le centre culturel de Doische, c’est toute une équipe

La bibliothèque et la ludothèque tiennent une place importante dans le bâtiment, avec des espaces pour restaurer livres et jeux.

Le projet de rénovation du bâtiment révèle toute son utilité, afin de poursuivre les objectifs de la structure. Éric Dave, le directeur: "Nos objectifs principaux sont “Viens chez moi, j’habite à Doische”, faire connaître Doische, mettre en valeur les potentialités de l’entité. La commune est étendue et les villages éloignés. Il faut réunir les Doischiens, créer une dynamique et un calendrier d’activités entre les nombreux comités très actifs. Ce qui pourrait être considéré comme une faiblesse, le fait de ne pas disposer d’une salle de spectacle, est un atout qui nous oblige à être créatifs et à nous décentraliser, dans des lieux parfois insolites. Nous avons un axe bien-être et santé, enjeux sociaux, écologie, économie et cohésion sociale. Nous organisons des activités vacances et des stages, le théâtre à l’école. Conté-moi, Zakoustic’s, action sculpture, bibliothèque, ludothèque, cinéma plein air, marchés artisanaux, club de lecture et d’autres activités en fonction des opportunités."

Pour relever ces défis, huit personnes travaillent au centre culturel:

– Éric Dave, animateur-directeur, seul temps plein, en poste depuis le 1er mai 2021.

– Joëlle Cambier, comptable, administrative au CC depuis plus de 20 ans.

– Valentin Pirlot, partenariat, transition écologique, anime des ateliers et s’occupe du prêt de matériel. Il est le "couteau suisse" multitâches.

– Séverine Berger: chargée de communication, stages, Place aux enfants et théâtre à l’école.

– Godelieve Defauw, bibliothécaire, ludothécaire, club Scrabble et anime des ateliers dans les écoles.

– Dominique Morelle, coordinatrice bibliothèque, Fureur de lire, Contes, enregistrement livre audio avec des enfants en partenariat avec la Ligue Braille.

– Hélène Wilmotte, bibliothécaire, biblio-écoles, relationnel 3e âge.

– Virginie Dubois, bibliothécaire, captation vidéo, animation jeunes, atelier écritures.

Les tâches sont variées. Lors des activités, toute l’équipe est sur le pont s’il le faut. Elle devra l’être au début du chantier de rénovation des bureaux, annoncé en 2024. La Commune ne sait pas encore où l’équipe devra déménager le temps des travaux.