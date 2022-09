Doische: la mobilité douce à la Commune

Cette initiative avait pour but d’indiquer à tout le personnel communal qu’il existe d’autres moyens que la voiture pour se rendre sur son lieu de travail. La plupart des membres du personnel étaient présents, avec le bourgmestre et la présidente du CPAS en tête.

Rejoindre ensemble son lieu de travail est une volonté qui tient à cœur à l’échevine de la Mobilité et à l’ensemble du collège communal. Ce projet s’inscrit aussi dans la continuité des objectifs poursuivis par le Plan de Cohésion Sociale, afin de rompre l’isolement. Le but est surtout que la majorité des agents communaux sortent, se rencontrent et réalisent de nombreux projets ensemble. D’autres activités sont d’ailleurs déjà programmées dans ce sens: repair-café, potager partagé, cohé-bus de Doische…

L’entité de Doische s’est également inscrite au programme Wallonie cyclable. Dans ce cadre, les organisateurs prévoient un repair-café spécial vélo en collaboration avec Mobilesem.

Rompre l’isolement

Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 13 octobre, de 15h à 18 h 30, au Foyer Jean XXIII.

Pour compléter ce magnifique programme, le personnel travaille aussi avec le recyparc pour récolter des vélos, les réparer et les distribuer à tous ceux qui en ont besoin.

Dans le cadre du projet Wallonie cyclable, la Commune prévoit même la création d’un mobi-pôle, à savoir un endroit pour changer de moyen de transport. Le parking communal permettra ainsi de faire du covoiturage. Un emplacement technique à côté du parking est prévu pour y parquer son vélo et prendre le bus pour continuer son parcours.

Il faut savoir qu’un projet de ligne express de bus est en préparation. Ceux qui le souhaitent pourront venir de chez eux à vélo puis prendre ce bus et rejoindre leur lieu de travail. Tout cela est en cours d’élaboration. De quoi favoriser le mieux-être et le mieux vivre ensemble, tout en luttant contre le dérèglement climatique et en préservant sa santé.