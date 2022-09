Une marche gourmande au carmel de Doische

Le thème de cette année était l’Italie. Et comme d’habitude, les quelque 140 participants n’ont pas été déçus. Au départ, quelques bulles apéritives étaient proposées à tous avant d’entamer les deux premiers kilomètres. Ceux-ci mèneront ces passionnés de randonnées aux abords du RAVeL pour une entrée composée de charcuteries et fromages italiens. L’ambiance grandit davantage lorsque, quelques kilomètres plus loin, les valeureux marcheurs bénéficient d’un trou normand, du Limoncello, à l’orée du bois. Ces randonneurs passionnés poursuivent ensuite leur parcours jusqu’en France, à Foisches pour le plat principal, des pâtes et de la lasagne, servi à la salle polyvalente du village. C’est ensuite le retour à la salle JeanXXIII pour y partager une piccola torta, tartelette, en famille ou entre amis avec une bonne bière de la Carmelle, cela va de soi!