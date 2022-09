La Cascade de l’amitié inaugurée, à Niverlée

Les festivités ont débuté par une eucharistie en remerciement à l’abbé Sébastien. Les nombreux participants à cette cérémonie se sont ensuite dirigés vers la fontaine créée lors des récents travaux de rénovation du village.

Un nouveau visage pour Niverlée

Tout a commencé en 2019 avec les travaux conséquents de rénovation des voiries et des trottoirs.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, une idée a germé dans l’esprit des membres du comité des fêtes du village: il faudrait compléter le nouveau visage de Niverlée avec l’installation d’une fontaine baptisée Cascade de l’amitié. Le collège communal a trouvé cette suggestion particulièrement pertinente et a, dès lors, mis tout en œuvre, avec le comité pour réaliser ce projet. Le comité a offert le système de pompage et les bacs en pierre. Le résultat est spectaculaire…

À l’occasion de cette inauguration, le bourgmestre Pascal Jacquiez s’est adressé aux citoyens de Niverlée et d’ailleurs: "Citoyens de Niverlée et d’ailleurs, joggeurs, cyclistes et touristes, vous êtes certainement enjoués de traverser depuis quelque temps déjà le centre du village rénové et embelli. Au-delà de l’embellissement, cet endroit se veut aussi convivial. Un espace de rencontre attrayant où les enfants, jeunes et moins jeunes, peuvent partager un agréable moment soit en titillant le cochonnet sur le terrain de pétanque tout proche, soit en se reposant sur un banc pour échanger un court moment, ce dont vous avez pu certainement bien profiter tout au long de ce bel été. La vraie vie d’un village en somme…".

Il a adressé un grand merci à Benoît, Denis et Dimitri à l’origine de ce projet, mais aussi à ce travailleur de la pierre extraordinaire, Muriel Prignon, qui a réalisé et offert gracieusement la plaque commémorative.

Cloé Minet a ensuite fait un rapide historique du blason avec trois fleurs de Lys gravé sur la pierre, un clin d’œil à l’histoire de l’église locale. En effet, à l’intérieur de celle-ci, on peut y découvrir la pierre tombale d’un chevalier du XIIIe siècle, Georges de Niverlée. Cette pierre tombale de 3 mètres de haut date de 1262 et fait partie des plus anciennes pierres tombales de Belgique. Dans la province de Namur, on n’en compte plus que neuf. Et les fleurs de lys? Un des aïeux de Georges de Niverlée a pu acquérir ce blason lors de la bataille de Bouvines en 1214 en sauvant le Roi de France, Philippe-Auguste, qui était tombé de son cheval. Avec le poids énorme de son armure, il lui était impossible de remonter seul sur sa monture. Ils ont malgré tout gagné cette bataille. Ayant déjà deux fleurs de lys, une troisième fut ajoutée. "J’ai rencontré Gabriel de Niverlée, le descendant de Georges, qui vit à Paris. Il a promis un prochain retour à Niverlée pour y découvrir la tombe de son aïeul" a expliqué Pascal Jacquiez.