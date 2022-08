Le RAVeL Barbecue est de retour à Doische

Le départ de cette magnifique balade d’environ 27 km, via des chemins campagnards, aura lieu à Doische. Différentes étapes sont prévues: la première au départ de Hierges en France pour une pause petit-déjeuner. La balade se poursuit ensuite jusqu’à Matagne-la-Petite pour une escale apéritive. Le retour se fera enfin à Doische via le RAVeL où un barbecue est prévu sur le parking voisin de la maison communale et du restaurant 108. Ce repas sera suivi d’un dessert glacé à la Ferme du Crestia toute proche. Il y en aura pour tous, de 9 à 99 ans!