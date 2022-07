Doische : enceinte de son beau-père à 8 ans

Lors de l’instruction d’audience, celui-ci avait tenu des propos choquants. Selon lui, la petite l’avait provoqué: " Elle était demandeuse de rapports sexuels. Elle avait 8 ans mais elle était plus mature dans sa tête." Dans ses attendus, le tribunal a souligné " la ruse et les manœuvres du prévenu pour assouvir ses pulsions" face à "la fragilité de la jeune victime atteinte dans sa pudeur". Le tribunal note aussi "les lourds dommages causés " et "l’absence de remise en question ". L’expertise mentale pratiquée sur le beau-père fait état d’une "identité insuffisamment structurée, peu mature et égocentrique", d’une personnalité "autocentrée, faiblement empathique et manipulatrice". La jeune victime, constituée partie civile, reçoit un montant de 15000 € à titre définitif.