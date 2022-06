Gimnée : Une nouvelle pierre pour Notre-Dame de la Salette

Dimanche, un bon groupe d’habitants de Gimnée et des environs se sont rassemblés au pied de la statue de Notre-Dame de Beauraing où le socle venait d’être repeint. Tous se sont ensuite dirigés vers le socle de Notre-Dame de la Salette où devait avoir lieu la bénédiction de la nouvelle pierre gravée « Notre-Dame de la Salette, priez pour nous » réalisée par une sculptrice locale, Muriel Prignon. Le groupe a ensuite pris la direction de la chapelle Notre-Dame de la Croix. Là aussi, trois fenêtres côté Est ont été repeintes. D’autres projets sont en vue : le remplacement de deux fenêtres en façade et le placement d’un nouveau coq sur le clocher, l’ancien s’étant envolé lors de la dernière tempête. La collecte réalisée lors de la cérémonie religieuse permettra le bon entretien de la chapelle. Un merci a été adressé aux participants et à la confrérie « La Carmelle » pour sa participation et l’offre du verre de l’amitié. M.-F.L.