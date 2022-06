Dix-huit auteurs et bouquinistes invités à Romerée

De nombreuses personnes se sont déplacées pour rencontrer ces écrivains au sein de La Brasserie des Eaux Vives, un espace citoyen qui cherche à faire connaître les produits locaux et à favoriser le tourisme et la culture. De plus, pour accueillir les auteurs et les bouquinistes, la fabrique d’église locale a mis gratuitement l’église à leur disposition. Lors de cette journée culturelle, les enfants étaient accueillis par Dominique Morelle, bibliothécaire du centre culturel. Elle leur proposait la réalisation de carnets secrets sous la forme de feuilles de papier pliées.