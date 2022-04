La fontaine St-Georges, un lieu de vie

Un retour… aux sources

Quant au député-président de la Province, Jean-Marc Van Espen, il s’est dit très heureux de sortir de cette période de pandémie et de retrouver la commune de Doische. C’est pour lui un bonheur partagé. Il rend également hommage à Stéphane Coulonveaux car, comme il l’a souligné, " sans lui, ce projet n’aurait pas été lancé et celui-ci a une importance primordiale pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine, en un point d’eau qui avait des vertus thérapeutiques. C’est un endroit où les villageois s’arrêtaient et parlaient les uns avec les autres. Se réapproprier notre histoire, notre patrimoine, c’est très important pour les projets de la Province. L’intérêt du pouvoir de la province de Namur, c’est d’avoir de l’expertise et un personnel qualifié pour développer ces projets. Remerciements à tous: je me sens propriétaire de ce patrimoine. Vous avez participé à ce projet. Soyez-en remerciés. L’office du tourisme fera vivre ce lieu."

Au nom du Centre culturel de Doische, Michel Ledoux a retracé l’historique de cette fontaine. L’eau est un facteur de santé et celle-ci, à Doische, est filtrée par la Calestienne. En ce temps-là, on comptait un grand nombre de points d’eau. Il a raconté également une petite anecdote à savoir que le bourgmestre, à la fin des années 1800, se plaignait car une pompe coûtait 7 à 800 francs belges… Il a aussi évoqué une correspondance de l’inspecteur des eaux au secrétaire communal envoyée par la poste le samedi matin et reçue le samedi après-midi ou encore le service des eaux qui envoie une caisse de flacons à la commune pour pouvoir analyser l’eau…

Le doyen de Florennes, Philippe Masson a quant à lui raconté la vie de ce fameux saint Georges patron de la paroisse qui a terrassé le dragon et a été martyrisé en 303.