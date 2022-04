Des artistes remerciés pour leur savoir-faire

Muriel Prignon et Albert Dupont ont été remerciés pour leur savoir-faire : Albert Dupont qui a mis ses compétences professionnelles en confectionnant la grille de protection et Muriel Prignon, cet artisan-sculpteur sur pierre pour la création de l’effigie de saint Georges. D’autre part, Philippe Belot pour la confrérie de la Carmelle, a eu une pensée émue pour Jean-Marie Bertrand, l’infatigable défenseur du patrimoine local et aussi à travers ses multiples engagements au sein de la confrérie, le foyer culturel…