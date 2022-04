– L’une des premières maisons de Doische attestant de la pétrification de l’habitat (XVIIe). De cette construction où la pierre a remplacé le colombage, il subsiste aujourd’hui le pignon avec son millésime "1623", rue Martin Sandron, près de la maison communale et de l’église. Les panneaux explicatifs permettent de faire revivre cette maison et d’en découvrir la configuration, l’organisation et d’aborder les modes de vie d’un village rural de l’Ardenne famennoise avant les grandes transformations du XXe.

– La chapelle St-Hilaire à Matagne-la-Petite, classée comme monument. Sa charpente est datée de 1171-1194. Des panneaux explicatifs placés autour de la chapelle permettent d’en savoir plus sur son histoire tout en découvrant le bâtiment sur toutes ses coutures. À l’intérieur, le visiteur peut aussi découvrir l’histoire de son "trésor" mobilier. Enfin le remarquable plafond peint en caissons (XVIIe) est aussi expliqué au travers de fiches mises à disposition du visiteur.

– La fontaine St-Georges à Doische : deux panneaux informatifs permettent aux visiteurs d’en connaître davantage sur la fontaine ainsi que sur l’importance de ces points d’eau avant l’arrivée de l’eau de distribution dans les foyers.

Cette dernière fontaine, justement, vient de subir une importante restauration, grâce à l’appui de la Province.Elle sera inaugurée officiellement ce samedi 23 avril à 16h.

À cette occasion, le prestigieux reliquaire en argent de Saint-Georges (XVIIe) de Doische, conservé à l’abri des regards, sera exceptionnellement présenté au public.