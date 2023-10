Pari réussi pour le premier festival de poésie à Couvin

Pour d’aucuns, néophytes et peu habitués à ce genre littéraire, c’était un peu long et ils n’ont assisté qu’à une partie de l’événement. Pour d’autres, cela a été un régal que cette alchimie du verbe et pour rien au monde ils n’auraient manqué une partie du spectacle.

Certains sont restés jusqu’à la fin d’autant plus qu’Olivier Terwagne, notre auteur régional, écrivain, interprète et musicien tissait des ponts entre sa musique, ses écrits et ses chansons dans la deuxième partie du spectacle, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Ceux-ci ont été mis à contribution d’une manière originale à l’introduction où telle une cheffe d’orchestre Laurence Vielle, poétesse nationale, a fait interagir le public qui devait lire des phrases préalablement distribuées définissant la poésie telle "La poésie est la guillotine des idées reçues" ou aussi par exemple, "La poésie, ce sont les pages perdues du jour ou de la nuit".

Un micro-ouvert a permis à Charles Duchêne, Aurélia Van Gucht, Anne-Marie Poucet, Zarat T, Laurence Lemmens et à Bernadette Charbonnel de s’exprimer. On connaissait Bernadette comme violoniste chevronnée, on ne la connaissait pas dans ce domaine, et comme Alain Dubois l’a dit en la présentant, elle a trouvé en la poésie un nouveau violon d’Ingres.

Une interprétation magistrale de 30 poèmes de "Levez-vous du tombeau" a ensuite été présentée par trois artistes talentueux, Aurore Latour, Thierry Lefèvre et Clément Bernaert.

Le programme bien rythmé avec des changements dans la configuration du public, avec différents poèmes, s’est bien déroulé avec des moments très attendus où Laurence Vieille lisait des poèmes avec une illustration musicale d’Olivier Terwagne ou la performance de Patrick Gillard qui a récité l’intégralité de "La poésie sauvera le monde" de Jean-Pierre Siméon en deux fois 45 minutes.

En plus de ces poèmes, le public a pu apprécier les superbes panneaux sur le thème de la poésie réalisés par Alain Dubois, artiste pluridisciplinaire et co-organisateur de "Rue de la poésie", avec Patrick Gillard.