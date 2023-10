Les Bias rouleus ont un local, à Dailly

En novembre 2021, six passionnés de mobylettes et de motos ancêtres ont décidé de créer un club destiné à ces engins. Au fil des mois, de nouveaux membres se sont inscrits et les responsables ont décidé d’avoir un QG et un atelier. Après des dizaines d’heures de rénovation, rafraîchissement et nettoyage, les membres sont heureux d’inaugurer leur nouveau QG et atelier, à Dailly.