Couvin: une voiture dans la vitrine d'un snack

Il n’a pas fallu longtemps aux forces de l’ordre pour identifier la propriétaire du véhicule qui avait "simplement" mal serré le frein à main de sa voiture toute récente.

Les dégâts sont impressionnants, mais la structure du bâtiment ne semble pas avoir souffert, "et les cuisines sont intactes, nous pouvons continuer de vous servir", précise l’exploitant des lieux.

Cette mésaventure se solde donc avec uniquement des dégâts matériels et de quoi alimenter les conversations couvinoises. Le propriétaire des lieux donne le ton: "Nos tacos sont tellement bons qu’on nous fait même lever la nuit !". Les internautes ont enchéri "Tiens, on improvise un drive-in ?". Quant à Lorriane, la conductrice habituelle de cette voiture, elle se vaut rassurante: "Plus de peur que de mal, ce n’est que du matériel comme on dit. Pas d’inquiétude, je vais bien !"