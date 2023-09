– Depuis le mercredi 20 septembre, un parcours supplémentaire a été créé, entre Chimay-Centre et Pesche.

– Depuis le vendredi 22 septembre, un parcours du 60/1 au départ de Chimay vers Couvin a été décalé à 15h30, pour prendre en charge les élèves ayant terminé l’école avant 16h.

– Un parcours supplémentaire assure la liaison à 16h entre l’école de Pesche et la cité Donnay à Couvin.

La problématique des lignes saturées aux heures de pointe survient chaque année aux quatre coins de Wallonie. Des parcours se trouvent engorgés par le public scolaire au matin et à 16h, au point de devoir laisser des jeunes sur les quais, faute de place dans les bus.

Ce sont les députés Eddy Fontaine (PS) et Stéphane Hazée (Écolo) qui ont interpellé le ministre de la Mobilité Philippe Henry, ce lundi, à ce sujet. Ils ont pointé des problèmes à Arlon, à La Bruyère et entre Couvin-Chimay, ligne qui était leur principale source d’inquiétude.

Philippe Henry leur a expliqué que le réseau TEC était sous tension, principalement depuis la quasi-gratuité des bus pour les 18-24 ans.

La concentration vécue aux rentrées et sorties d’écoles induit plusieurs effets, selon lui:

– Il faudrait plus de véhicules, et donc plus de dépôts, à financer et à maintenir, pour faire face à cette demande.

– Il faut plus d’agents, donc plus d’argent public, notamment pour assurer ces faibles temps de travail, avec d’importants temps improductifs entre ces parcours aux heures de pointe.

"Augmenter l’offre de bus est difficile à court terme, a-t-il répondu aux députés. Le TEC et ses sous-traitants sont déjà au maximum de leur capacité matérielle et au-delà de leur capacité en agents de conduite." À plus long terme, le ministre évoque des pistes pour pallier ces problèmes récurrents:

– Travailler sur la dilution des heures de début et de fin d’activité scolaire, pour répartir les clients sur des plus longues périodes horaires. "Mais cela dépasse le cadre du TEC, on va plutôt vers une évolution sociétale."

– Élargir les plages horaires d’utilisation réelle du transport public en allant chercher des clients se déplaçant à des moments plus larges de la journée.

En réplique, Eddy Fontaine a suggéré davantage de concertation entre les écoles et le TEC. Stéphane Hazée, lui, espère que le gouvernement soutiendra les efforts pour trouver 200 chauffeurs manquant au TEC et pour rattraper les investissements devant être réalisés en formation et en véhicules. Il a suggéré que des bus "accordéon", avec une plus grande capacité, soient envisagés sur la ligne au besoin.