50 ans pour le Train à vapeur des 3 Vallées, entre Mariembourg et Treignes

De nombreux voyageurs montent à Mariembourg dans le train à vapeur à destination de Treignes. Appareils photo en bandoulière, on devine les passionnés.

À 14h, le train s’ébranle dans de grands jets de vapeur et de fumée de charbon. Très vite, l’avancée du convoi est rythmée par le bruit caractéristique du roulement sur la jointure des rails. La fenêtre ouverte nous envoie de fines escarbilles dans le visage.

Les paysages défilent et pourtant la vitesse du train n’excède pas 40 km/h. Passé Nismes, on aborde le tunnel d’Olloy non sans avoir été prévenu par le chef de train que, l’éclairage étant défectueux, on sera plongé dans le noir !

Au passage à niveau d’Olloy, des photographes à l’affût mitraillent le train au passage. Premier arrêt dans la magnifique gare locale, avec sa verrière restaurée si prisée des cinéastes.

40 minutes sont nécessaires pour effectuer le trajet avec des angles inédits pour découvrir la vallée du Viroin, et notamment la vue sur le château de Vierves qui s’offre maintenant aux passagers émerveillés.

Terminus de Treignes, tout le monde descend pour participer aux animations et surtout découvrir le magnifique Musée du train, le Graal pour les amateurs ! Ce week-end, c’est le Festival Vapeur et les abords du musée sont bondés et animés d’une ambiance de kermesse, d’autant que, cette année, l’ASBL du Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées fête ses 50 ans !

Dans les hangars, de magnifiques machines sont exposées, des réseaux miniatures, des postes d’aiguillages reconstitués, des objets anciens en rapport avec le train et les voies. Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’ils peuvent assouvir leurs envies en pilotant un réseau miniature installé à cet effet. Ils reçoivent même un diplôme de conduite pour pérenniser cet instant.

Une centaine dans l’équipe

L’association vit de belles heures actuellement, d’autant que l’équipe du président Didier Mosseray vient d’inaugurer, au printemps dernier, une extension du musée ferroviaire. Le directeur de ce musée, Benoît Thomé, témoigne de cet enthousiasme: "L’association en termes d’emploi, c’est une dizaine de personnes pour l’équipe de Mariembourg et une dizaine à Treignes et, selon les années, de 60 à 80 bénévoles dont paradoxalement peu viennent de la SNCB ou d’Infrabel. Ce sont des passionnés, détaille-t-il. Les coûts sont énormes pour l’entretien des voies et des ponts, des machines et des réparations de chaudières. Nous ne sommes pas subsidiés mais nous sommes reconnus par le Haut-Commissariat au tourisme, ce qui nous permet de recevoir des aides sur des dossiers bien particuliers. Le musée à Treignes bénéficie d’une subvention qui couvre une partie des frais de fonctionnement.

Nous avons actuellement 4 locomotives vapeur en état de fonctionnement dont deux font leurs derniers voyages ce week-end avant de soit être réparées si c’est possible ou alors rejoindre une place au musée à Treignes. 50 ans c’est un anniversaire mémorable pour une association au départ constituée de copains désireux de sauver des machines ! 50 ans plus tard nous sommes devenus un acteur touristique majeur dans la province de Namur."

Un livre

Ce week-end de fête était l’occasion idéale pour Louis Gillieaux de présenter le livre qu’il vient de publier, intitulé Le train dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.

L’auteur a été attiré très jeune par le monde du transport ferroviaire. Il a été responsable du service de Presse, de Relations publiques et de la Communication interne à la SNCB, alors unitaire. Par la suite, il a développé des forums relatifs aux questions de mobilité. Retraité depuis 2010, il est resté un observateur attentif du monde de la mobilité. Il s’intéresse de près aux transformations de notre vie économico-sociale en ce qui concerne les enjeux humains et ceux des transports, liés aux défis énergétiques et de l’environnement. "Louis Gillieaux analyse les traces du passé comme les pistes d’avenir", écrit Jean-Marc Delizée, député et président de la Commission Mobilité de la Chambre, qui a préfacé ce livre. Cet ouvrage est très complet sur l’évolution du transport ferroviaire dans notre région, l’histoire des différentes lignes de chemins de fer et du Vicinal, le tout émaillé d’anecdotes et bien entendu consacré, aussi, à l’histoire du Chemin de fer des Trois Vallées.

À découvrir en librairie ou sur commande via http://site.cfv3v.eu. Sur ce site internet de l’association figurent les infos sur les prochaines activités comme les 21 et 22 octobre avec le train Halloween ou les 9 et 10 décembre avec celui du Père Noël. Au-delà du simple voyage, il est possible de rejoindre l’équipe de passionnés: secretariat@cf3v.eu