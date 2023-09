Couvin s’enfonce un peu plus

Cartes jaunes: Laruelle, Caliskan.

Buts: Lapierre (1-0, 16e), Mirabile (2-0, 39e ; 3-0, 47e), Boudar (4-0, 49e), Mungongo (4-1, 57e), Simonini (5-1, 82e).

JODOIGNE: Bronckart, Zwikel, Lucchese, Sanwo, Lapierre, Pohl, Dichiara (72e Simonini), Boudar (59e Laruelle), Gilles, Hassouan (63e Dethier), Mirabile (63e Litongé).

COUVIN: Furgiuele, Molle (46e Sauvet), Derenne, Yedoh, Hammod (20e Scivoli), Nait-Seghir, Lebrun (73e Caliskan), Tsongo, Lenoir (78e Virgo), Kouakou, Mungongo.

Toujours à la recherche d’une première victoire, Jodoigne et Couvin jouaient déjà gros. Et même si les gars de Steve Dessart se sont offert une grosse frayeur en début de rencontre avec cette tentative de Mungongo sur Bronckart, la victoire des Brabançons est nette et sans bavure. "Objectif atteint, apprécie le coach. On savait qu’il s’agissait d’un match qu’on ne pouvait absolument pas perdre et le contrat est rempli." Après un premier avertissement que les Canaris ont pris au sérieux, Lapierre puis Mirabile ont alimenté le marquoir. Une autre tentative de Mirabile et une frappe de Dichiara sur le piquet ayant également animé la première mi-temps, le score de 2-0 à la pause n’était pas volé.

En seconde période, Mirabile, Boudar puis Simonini enfoncent le clou et le 4-1 signé Mungongo est anecdotique tant Couvin est paru léger. "Couvin est l’équipe la plus faible de la série mais on a fait le travail. J’ai bien aimé le sérieux et l’application des garçons, même si le score aurait dû être plus lourd mais on ne va pas se plaindre. C’est la victoire qu’il fallait et on va pouvoir travailler plus sereinement par la suite."

En face, le visiteur Matteo Lenoir parlait d’ "un match compliqué. On ne s’attendait pas à une telle pression de l’adversaire et nous sommes d’autant plus déçus qu’il s’agissait d’un match important. Le score ne reflète pas la physionomie du match mais ils ont concrétisé pratiquement toutes leurs occasions." 0 sur 15 pour Couvin, une lanterne de plus en plus rouge. "Ce n’est bien entendu pas assez et il faudra faire preuve de solidarité et continuer à travailler tous ensemble. On doit continuer à y croire car il y a des qualités dans le groupe."

Pour Jodoigne, tout va mieux avec cette première victoire qui doit maintenant lancer pour de bon l’équipe dans son championnat.