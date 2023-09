Le Festival Vapeur, c’est du 22 au 24 septembre, de Mariembourg à Treignes

Dix locomotives à vapeur seront mises en circulation durant les trois jours: la locomotive Yvonne (Stoomcentrum Maldegem), la Tubize Helena (Stoomtrein Dendermonde-Puurs), l’Énergie 507 (AMTF TRAIN 1900), la Mallet (Train Thur Doller), la Tom (Hoogovens Stoom IJmuiden – Tata steel), la Tigerli 8511 (Vapeur Val-de-Travers) et les locos du CFV3V: SA01, AD05, SACM et BR64.

Dans les deux gares, différentes animations sont au programme, pour petits et grands comme le train restaurant sans réservation de 11h30 à 16h30 et l’exposition de pièces sur l’aviation "Quand les ailes rencontrent les rails" en collaboration avec la Belgian Aviation Preservation Association.

Bien sûr, le musée ferroviaire de Treignes sera ouvert et une bourse de modélisme sera proposée à Mariembourg. Démonstrations de forge et de travail du cuir, marché artisanal, véhicules ancêtres et engins à vapeur, petit train pour les enfants et personnages costumés Steampunk et style 1900, il y en aura pour tous les goûts !