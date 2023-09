Aux fourneaux, on retrouve Isabelle Leloup, chef renommée, entourée d’une équipe de cinq bénévoles.

Après plusieurs mois d’activité, en juin dernier, ce service a intégré la fédération belge des Restos du cœur, devenant la vingtième implantation du réseau.

Ce vendredi, cette antenne intersambriomosane a été officiellement inaugurée.

La cérémonie a été l’occasion de rappeler combien ces repas à faibles prix (2, 4 ou 10 euros) ont un intérêt dans une région paupérisée comme le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. De trois repas servis le 17 novembre, on en est aujourd’hui à plus de 120 repas par semaine, en quatre services, les mardis et les jeudis à 12h et à 13h. Ces dîners sont préparés sur réservation (au 0470/48 10 50) et tarifés suivant les revenus.

"Plus que des repas, ce sont des moments de rencontre, a souligné le président de l’ASBL, Philippe Cuvelier. Tout le monde peut venir y trouver un peu de chaleur humaine."

La plupart des gens que l’on y retrouve se trouvent sous le seuil de pauvreté. Ils viennent parfois de loin: Couvin et Viroinval mais aussi Chimay, Philippeville et même Momignies. "Souvent, ils viennent bénéficier d’autres services de Solidarités plurielles, comme la médiation de dette ou l’épicerie sociale. On fixe alors le rendez-vous proche des heures d’ouverture du resto, pour qu’ils puissent aussi en bénéficier."

Solidarités plurielles a fourni 1393 colis alimentaires l’an dernier, aidé 246 familles et accueilli 1225 personnes dans son épicerie solidaire. Dans une région à la densité de population si faible, c’est inquiétant, d’autant que d’autres acteurs comme la Croix-Rouge sont aussi très actifs auprès des plus pauvres.

Du côté des Restos du cœur, on est évidemment en première ligne pour constater la paupérisation galopante de cet après Covid. De 670 000 repas proposés en 2019, ces restos ont servi 1 367 000 dîners en 2022. Et la tendance semble à la hausse en 2023. "Le public a beaucoup changé, nous a précisé l’une des responsables de l’enseigne créée par Coluche. Avant, on accueillait surtout des chômeurs et des SDF. Maintenant, ce sont des ménages avec parfois deux bas revenus, qui ont vidé leurs comptes et ne savent plus s’en sortir. Ici, l’hiver arrive et on voit de nouveau le prix des produits pétroliers monter: ça ne va pas s’arranger."

Dans ce contexte, l’objectif de l’équipe mariembourgeoise est d’accroître l’offre et l’étaler sur la semaine. Pour cela, les bénévoles auront besoin d’aide, matérielle, financière et humaine.

Après avoir dressé ce constat et appelé les représentants politiques présents à davantage de soutien, le ruban a été coupé et tous ont pu découvrir la petite salle du coin de la rue de Fagnolle, pour saluer le travail des bénévoles. Avec un espoir du côté des Restos: que cette implantation ferme le plus vite possible, faute de demande. Mais ça, c’est rêver d’un autre monde…