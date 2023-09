Dimanche, les organisateurs ont invité deux autres formations à savoir l’harmonie municipale de Rocroi, sous la baguette de Philippe Streveler, et la fanfare royale Les Joyeux Artisans de Beauwelz, sous la direction artistique de Julien Brasseur.

La musique n’a pas de frontières et permet des rencontres franco-belges entre formations.

En apéritif, l’harmonie municipale de Rocroi a eu l’honneur de débuter l’après-midi. Une dizaine de célèbres morceaux ont été interprétés sous la baguette du chef Streveler.

En plat principal, la philharmonie royale locale a repris des morceaux typiquement irlandais ou célèbres tels que la tribu de Dana ou les lacs du Connemara avec à la direction artistique, les deux chefs, Christel Roulet et Fabrice Gillet, et au chant, Julie Colot et Jean-Marc Meysman. Anthony Hubert était à la cornemuse.

En guise de dessert, les notes de six morceaux sont sorties des instruments par la fanfare R

royale Les Joyeux Artisans de Beauwelz. Les amateurs de musique ont passé un agréable après-midi. À noter que la formation locale se présentera au centre culturel de Couvin le dimanche 24 septembre à 15 heures.