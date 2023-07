Commémoration rime avec fête, à Couvin

C’est un programme riche et varié qui attendait les Couvinois pour la fête nationale. Dès 7 h, une brocante s’installait dans les rues du centre et à partir de 9 h 30 les premières notes de musique résonnaient, jouées par les musiciens de toutes les sociétés de musique de l’entité. On peut dire qu’un tel ensemble est impressionnant et on ne peut que constater le dynamisme de ces sociétés musicales en voyant le nombre de jeunes musiciens qui les composent.