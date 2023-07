Corail étincelant à la Fête des Cerises, à Presgaux

Pour les enfants, l’école de danse Groove Power proposait une initiation à la danse pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Une dizaine d’amateurs ont foulé la piste et ont présenté leur réalisation. Les membres de l’école ont ensuite présenté un show.

Une vingtaine de marcheurs ont foulé les sentiers de balade-découverte proposés par l’office du tourisme et le cercle d’histoire. Le guide, Christian Constant, a emmené le groupe sur les itinéraires balisant le village au 1er janvier 1914, date de séparation des villages de Gonrieux et Presgaux. Le groupe est passé par la "Pierre qui tourne", limite entre Presgaux, Gonrieux et Baileux.

Soixante véhicules ancêtres ont convergé sur le site dimanche matin pour leur traditionnel rallye. Quant à la brocante, cela fait belle lurette que les organisateurs n’avaient plus atteint autant d’inscriptions.

Le public est également venu tester ses connaissances au blind test.

Le lundi est traditionnellement réservé à la messe, à l’hommage aux anciens et l’apéritif. Un jeu de boules en bois ponctue aussi ce programme étoffé.

Le club de balle-pelote a inauguré la fête par un tournoi de kicker et un tournoi de balle-pelote à trois équipes. Quant au club cyclo, il tenait son stand ratafia.

Corail en guise de perle

Mais cette fête ne serait pas sans musique. Il y en avait pour tous les goûts: les soirées ont été animées par des DJ’s sur le thème Cupidon 2.0 ; tandis que le dimanche après-midi était animé par la fanfare, relayée par Pause-Café L’ensemble Les Aigles Noirs était aussi au menu.

Ce qui a fait l’attrait spécifique cette année, c’est la prestation du groupe Has Been vendredi soir, interprétant des airs oubliés des années '70 à 2000. Les organisateurs ont enregistré six cents entrées, chiffre au-delà de leurs espérances.

Surtout, pour les Couvinois, cette fête était le moment tant attendu du retour du groupe local Corail, après trente ans d’absence. Les six anciens et trois nouveaux ont de suite conquis les spectateurs venus nombreux, qu’il soit jeune ou moins jeune. Dès les premiers morceaux, le public s’est mis à se déhancher ou à lever les bras sous la prestation d’un Vincent Delire intenable sur scène, le chœur et les musiciens tenant également la dragée haute.

Les anciens n’ont rien perdu de leur superbe d’antan. Au total, trente-quatre titres des années '80 et '90 uniquement, de tous styles ont endiablé le chapiteau.

La traditionnelle danse des sept sauts a clôturé la festivité, c’est une tradition.

Une très belle édition 2023 qui récompense les efforts d’une trentaine de bénévoles sur le terrain.