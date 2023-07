Une page d'histoire: quand Hitler se frappait la cuisse à Couvin

Si un temps, la région d’Avesne (FR) et les fortifications de la ligne Maginot avaient été pressentis, c’est finalement Brûly-de-Pesche qui a été préféré. Lové au cœur d’un massif forestier de 12 000 hectares le hameau se trouve au cœur d’un nœud de communication téléphonique et à quelques minutes de Regniowez (FR) où se situe une ancienne piste d’atterrissage de la Grande guerre.

Un bunker humide

Le 23 mai 1940, de l’ordre de 300 travailleurs de l’organisation Todt s’engagent dans une course contre-la-montre pour aménager les lieux en vue de l’arrivée d’Hitler prévue le 6 juin. À raison de 16 heures de travail par jour, ces ouvriers sortent de terre trois baraques de style bavarois et deux bunkers. L’un d’eux, composé d’une unique pièce de 3 mètres sur 1,9 mètre et équipé d’une ligne téléphonique est réservé à l’usage personnel d’Hitler. Lorsque ce dernier arriva à Brûly, les quelque 600 tonnes de béton nécessaire à la construction de cet abri n’auront pas encore eu le temps de sécher. Hitler n’en fera de toute façon jamais usage. Durant tout son séjour couvinois, il ne sera jamais inquiété par les forces Alliées.

28 000 civils évacués

Sa présence est tenue au secret. À cet effet, les 28 villages environnants ont été vidés de leurs habitants. Ces derniers ont été invités à emporter avec eux le nécessaire et à prendre la direction de Beaumont ou Philippeville. Quelque 28 000 personnes prennent la route sans savoir quand elles pourront rentrer chez elles. La zone est interdite. Afin de dissuader toute volonté de transgresser cette règle, les Allemands retiennent en otage à Dinant 80 personnes. Elles sont utilisées comme moyen de pression.

Seuls des centaines d’Allemands circulent dans la zone. Dans le hameau de Brûly, différents bâtiments sont réquisitionnés comme l’école, qui est transformée en salle des cartes. L’église, elle, est débarrassée des statues religieuses et ses fenêtres sont occultées. C’est là qu’Hitler, visionnera différents films de propagande. C’est aussi là que seront rédigées et traduites à la lueur de la bougie les conditions de l’Armistice de la France la nuit du 20 au 21 juin. Un travail qui sera achevé aux petites heures du jour, avant que les documents ne soient lus et signés à Rethondes, en forêt de Compiègne, dans le même wagon que celui utilisé pour signer l’Armistice de 1918. Hitler tient sa revanche.

Un an avant de savoir

Les jours qui suivent, il visitera Paris avant de revenir à Brûly. Dans la nuit du 24 au 25 juin, le cessez-le-feu définitif est annoncé sur les ondes. Une nuit d’orage et probablement de fête au Quartier Général du Führer. Sauf pour Hitler. Ce végétarien qui ne boit pas et ne fume pas, choisi de se retirer seul dans ses quartiers. Dès le 28 juin, les Allemands quittent le QG de Brûly. Ils remettent en état l’église, emportent le matériel et détruisent le reste. Début juillet, les habitants peuvent réintégrer leurs logements. Ce n’est qu’en avril 1941, à la faveur d’un article publié dans un journal de propagande allemand qu’ils apprendront la venue d’Hitler.

Pour aller plus loin:

– R. Mathot, Hitler en Belgique et en France Au ravin du loup, éditions Racine.

– Site Mémoriel de Brûly-de-Pesche, Place Saint-Méen.