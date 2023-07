Le parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse est inauguré (vidéo)

Deux heures de calme et de sérénité, le temps d’évoquer quelques dossiers comptant parmi les 91 fiches-projets du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse: placer 25 nids de cigognes, des radeaux flottants pour les sternes et des nids pour les balbuzards, dans les cinq communes du parc, Viroinval, Couvin, Chimay, Momignies et Froidchapelle.

Mais c’en est déjà fini de la zénitude ! Une heure plus tard, Céline Tellier est rejointe par son homologue du Tourisme, Valérie De Bue. Des élus venus des cinq communes ont gagné le convoi ministériel pour un périple de 5 km à vélo. Après un descriptif des œuvres de l’artiste Jean-Claude Dresse, inspirées de la nature et placées çà et là sur le RAVeL, ils écoutent Michel Meuter, de Mobilesem, dresser une liste d’objectifs en matière de mobilité pour le territoire du parc national:

– renforcer le réseau de transports publics. Il insiste sur le dossier chaud du moment, le maintien de la ligne Express E86 entre Namur et Nismes.

– Lutter contre "l’auto-solisme" et favoriser le covoiturage.

– Développer des stations et ateliers pour vélos.

– Étendre l’expérience du FlexiTec de Viroinval vers les quatre autres communes, mais cela ne peut se faire sans l’autorisation régionale.

– Créer du covoiturage événementiel.

Mares, miradors et moutons

Toute la délégation se met alors en route sur le RAVeL, vers Seloignes, en longeant quelques mares créées dans le cadre d’un projet de réseau de mares forestières sur tout le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Entre deux coups de pédales, Véronique Riez, échevine momignienne de la Culture, décrit l’originale fiche-projet d’un théâtre de verdure, sur l’ancien quai de chargement le long de la voie lente : "Une manière de lier l’art et la culture avec la forêt. Nous y organiserons des événements mais l’espace sera accessible librement, pour devenir un lieu d’expression et d’échanges." La scène et les gradins seront conçus avec des éléments naturels.

Plus loin, Patrice Wuine, du Cercle des Naturalistes et des Astronomes de la Botte du Hainaut, détaille un projet de construction d’un mirador, non loin de là, qui permettra d’observer le ciel depuis une zone non polluée.

De Seloignes à Dailly, tous reprennent alors leur voiture, sauf le conseiller communal Écolo de Couvin qui a pédalé plus de 50 km pour réaliser la boucle sans auto. Arrivée au lieu-dit La Faligeotte à Dailly, l’assemblée découvre un superbe point de vue sur la Fagne, depuis un tienne calcaire sauvé par une gestion du DNF. L’occasion d’évoquer une autre ambition du parc national: doubler la surface de pelouses calcicoles dégagées sur son territoire, soit 80 ha de plus. En Calestienne, on trouve 83% de la faune présente en Wallonie. L’enjeu est donc important pour la biodiversité, mais aussi pour le tourisme, vu l’intérêt porté par les randonneurs pour cette zone.

Autre projet, celui du pâturage itinérant, avec deux bergers à engager. Leurs centaines de moutons permettraient d’entretenir les pelouses calcaires, tout en offrant un intérêt touristique non négligeable.

D’ici juin 2026

Valérie De Bue et Céline Tellier inaugurent officiellement le parc national au Domaine Saint-Roch de Couvin, en soulignant l’intérêt pour la région à se servir de la nature pour réorienter ses stratégies de développement économique. Pour ce faire, le parc dispose d’une belle manne d’une quinzaine de millions, mais les projets doivent être menés d’ici juin 2026. Un sacré challenge, reconnaît le président du parc, Philippe Chèvreumont, auquel s’emploient une quinzaine de personnes et une multitude de partenaires locaux.