Inauguration des travaux sur l’Eau Noire

En 2021, des pluies exceptionnelles, 2,5 fois la norme, ont touché les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, et pourtant les Couvinois ont été épargnés par les inondations.

Cela résulte notamment de travaux qui ont été engagés depuis 2006 dans le cadre d’une politique européenne, la directive-cadre de l’eau, grâce à l’impulsion donnée par un conseiller communal de l’époque, Claudy Noiret. Ils ont été réalisés par la Ville de Couvin en partenariat avec la Division des Cours d’Eau Non Navigables du SPW sous la direction de Louis-Michel Petiau.

Ces gros travaux ont consisté en un élargissement du lit de l’Eau Noire et la création d’un chenal de crue à Petigny, en la suppression de barrages automatiques et en la modernisation d’autres, en la création de passes à poissons, en la restauration de couvre-murs et de garde-corps, en l’installation de collecteurs d’eaux usées et en le remplacement de passerelles.

4 825 957 € y ont été consacrés, financés par l’Europe, le SPW, avec des contributions ponctuelles de l’INASEP et la SPGE. La part d’investissement de la Ville de Couvin est de 30% de ce montant.

On devine la satisfaction du nouveau bourgmestre de Couvin, Claudy Noiret d’avoir pu inaugurer l’achèvement de ces travaux en présence de M. Petiau, directeur de la division des Voies d’Eau Non Navigables, qui a même postposé sa mise à la retraite pour accompagner jusqu’au bout avec professionnalisme les travaux entrepris sur l’Eau Noire.

Ces aménagements ont permis de réensauvager la rivière en favorisant la migration et la libre circulation du poisson. Il faut reconnaître qu’auparavant, l’Eau Noire constituait un tout à l’égout pour la ville. La canalisation des égouts a permis la restauration de la qualité du cours d’eau pour le bien-être du citoyen.

L’essor de la Ville a toujours été lié à la présence de la rivière dès le Moyen-âge avec les forges pour travailler le fer et maintenant, avec le développement de l’écotourisme, ces travaux contribueront aussi à relancer l’économie locale.

Ces chantiers effectués au fil des années n’ont été possibles que grâce à la volonté des majorités qui se sont succédé, l’efficacité du personnel communal et d’autres intervenants que le bourgmestre a chaleureusement remercié.

Un panneau a été dévoilé à l’entrée du chemin menant au Pont Rouge intitulé "Couvin au fil de l’Eau Noire" informant des emplacements et de la ligne du temps des travaux et principaux investissements réalisés sur l’Eau Noire entre 2006 et aujourd’hui. Les Couvinois ne peuvent que se réjouir de ces aménagements mais ce qu’ils attendent maintenant ce sont la réfection du Grand Pont et le remplacement de la passerelle de la Ruche.