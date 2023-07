Enquête publique sur la maison de la Forêt

Depuis, le dossier a évolué. Cette maison de la Forêt ne change pas, mais elle se dotera d’un titre supplémentaire: celui de porte d’entrée du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Cela permet surtout d’obtenir quelques crédits supplémentaires pour construire le bâtiment. Il sera imposant, avec ses cinq niveaux à édifier autour d’un axe central, comme pour figurer la structure d’un arbre. L’objectif est d’y accueillir 50 000 visiteurs par an, pour 22 000 actuellement aux Grottes de Neptune.

Mais avant de bâtir cet ensemble particulier qui deviendra un pôle majeur d’attractivité pour les touristes de la région, il faut passer par la case permis unique et donc par celle de l’enquête publique. C’est le cas actuellement et jusqu’au 21 août. Les citoyens peuvent consulter le dossier de présentation du projet au service Urbanisme de la Commune de Couvin, aux heures d’ouverture du service, et éventuellement émettre des remarques ou oppositions au dossier.

De nombreuses dérogations

En consultant cette épaisse liasse de documents administratifs, on constate que cette maison de la Forêt déroge à un nombre important de règles. Elle sera construite en zone forestière, avec une emprise sur une zone Natura 2000, le long de l’Eau Noire et en zone à aléas élevés en matière de risques d’inondations. Qui plus est, elle est prévue dans une zone karstique, avec une pompe à chaleur devant puiser de l’eau à 80 mètres de profondeur, pour la rejeter dans la rivière !

Malgré cela, le dossier argumente les demandes de dérogation, une par une.

À l’implantation en zone forestière au plan de secteur, il est répondu que c’est l’essence même du projet: faire découvrir la forêt et les grottes. Et puis des bâtiments, moins esthétiques, sont déjà implantés à cet endroit depuis plusieurs dizaines d’années.

Sur la zone Natura 2000, elle n’est concernée que par une construction sur pilotis, d’une très faible surface et les sentiers de découverte autour du site auront un gabarit limité, avec cependant une parcelle surplombant une doline dans le calcaire.

Le mélèze situé au coin de l’actuel chalet d’accueil, qui marque le début de la visite, doit être préservé car il serait remarquable. Il sera maintenu en place.

Quant à la géothermie, elle va extraire de l’eau de la nappe phréatique, mais "la nappe exploitée est globalement orientée vers l’Eau Noire qui est son exutoire naturel". Y rejeter l’eau y serait donc sans conséquences.

Rehaussé de 150 cm

Le plus important sans doute, deux ans après les inondations catastrophiques de juillet 2021 est l’exposition aux crues. Le bâtiment est rehaussé de 150 cm, là où le risque est estimé à 130 cm de débordements au maximum. Du coup, au rez-de-chaussée, la maison de la Forêt n’implantera qu’une entrée et un local technique, avec une salle polyvalente de 170 mètres carrés pouvant servir à des animations et à l’accueil de groupes pour de la restauration.

Le rez + 1 abritera un espace horeca géré par une concession de services, ainsi que les sanitaires.

Le rez + 2 sera accessible par l’arrière, via le Mont des Sens. C’est là que s’effectuera l’accueil des visiteurs. On y trouvera des infos sur les randonnées, une boutique, des sanitaires et des douches pour les randonneurs.

Au rez + 3 et au rez + 4, les touristes pourront visiter un centre d’interprétation de la forêt, avec des tables multimédias et un écran de 180°.

Enfin, au rez + 5, le parc national financera la tour des paysages, ouverte vers la canopée pour une immersion au cœur de la forêt.

Derniers aléas auxquels il faut déroger, l’accès aux services de secours, puisque le site est en cul-de-sac. On sait cependant y accéder en longeant l’Eau Noire, qui peut servir de réservoir en cas de lutte contre le feu. Une borne incendie sera par ailleurs installée. Le dossier évoque la proximité de la caserne des pompiers pour rassurer.

L’accès aux PMR déroge aussi, étant situé sur le parking, à plusieurs dizaines de mètres de l’entrée. Mais un "dépose-minute" sera créé pour les personnes à mobilité réduite.

Vu ce nombre important de dérogations sollicitées, le dossier devra faire l’objet de nombreux avis, dans plusieurs services de la Région wallonne, en plus de recueillir celui des citoyens durant cet été. À ces contraintes s’opposera l’enjeu stratégique pour le développement touristique de la région, qui apparaît majeur dans ce cas-ci.