Fin de saison des jeux intergénérationnels à Cul-des-Sarts

Un après-midi kermesse de jeux a clôturé la saison des après-midi de jeux intergénérationnels à la salle du Bailly de Cul-des-Sarts. On y retrouve des membres de tous âges et tous horizons: latitudes jeunes, MJ 404, MJ Les Leus, Les Goélands, le centre Fedasil, la maison de l’Albatros, l’ILA de Couvin ou encore les résidents du Domaine des Rièzes et des Sarts… Cette animation est organisée par le Plan de Cohésion Sociale de Couvin, en partenariat avec le Poisson d’Avril.