Passage à niveau: ça suit son cours mais ce n’est pas forcément du ressort de La Couvinoise

Ce point de passage au-dessus de la ligne 132 en venant de la N5 est nécessaire pour rejoindre les commerces de la partie ancienne du centre commercial, ainsi que la carrière à l’arrière de ceux-ci. Mais Infrabel a imposé au promoteur de la nouvelle partie du centre commercial, la société Sahma, d’aménager le passage à niveau et le carrefour sur la N5, à grands frais, avant de pouvoir ouvrir un accès entre son nouveau centre commercial et cette partie desservie par le passage à niveau.

Il a fallu deux ans pour parvenir à un accord sur les techniques à employer et les moyens à débloquer. Depuis, sur le terrain, les travaux se font attendre.

"Le cahier des charges pour l’équipement électromécanique a été rédigé par le bureau d’études désigné par La Couvinoise, a répondu le ministre, à Françoise Mathieux, en commission de la Mobilité. Il a été validé par le SPW. L’offre fait l’objet d’une demande de vérification complémentaire, toujours en cours."

Au niveau du génie civil, "le SPW est toujours en attente de l’étude rédigée par La Couvinoise pour la validation du cahier des charges comprenant le métré et les plans d’aménagement et de sécurisation du carrefour."

Quant au permis d’urbanismes, il semble ne pas encore avoir été déposé: "La Couvinoise n’a pas donné d’indication au SPW relative à l’introduction de leur dossier, qui suit son cours mais dépend principalement de La Couvinoise et pas de mon administration à ce stade", a clôturé le ministre.

Manifestement dépitée, la députée s’est dite "déçue d’apprendre que La Couvinoise n’a pas encore déposé de dossier. Et si elle ne dépose jamais son dossier ? C’est une question de bien-être pour les gens. Des vies pourraient être mises en danger. Que puis-je faire pour l’inciter à déposer son dossier ? Pouvez-vous intervenir, en tant que ministre ? Si vous voulez bien le faire, merci !"

Un permis, par qui ?

Concerné par cette réponse du ministre, Ulrich Bartolas, de la société Sahma, n’a pas la même lecture du dossier: "Depuis l’ouverture de notre centre commercial, Infrabel nous a fait placer une barrière entre les deux parties de La Couvinoise, parce qu’elle ne veut pas que notre public vienne s’ajouter au trafic du passage à niveau. Depuis, notre centre commercial vit très bien, sans ce passage. Obliger La Couvinoise à déposer une demande de permis pour sécuriser ce carrefour, ce serait donc surtout pour les autres commerces. Mais néanmoins, depuis deux ans, nous avons financé des études spécialisées sur la sécurisation du chemin de fer et de la N5. Ce n’est pas, in fine, pour ne pas déposer de dossier. D’autant que nous sommes quatre autour de la table, avec la Commune, le SPW et Infrabel. Si nous ne bougions pas, les trois autres reviendraient à la charge…"

Il confirme la déclaration du ministre: "Nous avons rédigé un cahier des charges mais le SPW vient de nous faire savoir qu’il avait encore des questions à nous poser. Nous les attendons avant de le finaliser. Sur cette base, nous travaillerons sur la répartition budgétaire entre les différentes parties. Puis seulement viendra la demande de permis."

Avec une question: qui doit le déposer ? "Pour moi, ce n’est pas Sahma. Notre propriété s’arrête à hauteur du Mac Donald’s. Après, nous sommes soit chez des privés, soit sur le domaine public. À mon sens, une fois que nous serons d’accord sur le cahier des charges final et sur la budgétisation, c’est à une administration à prendre le relais. Les autres parties aimeraient que je gère le dossier jusqu’au bout. Mais moi, j’ai mes permis, La Couvinoise vit bien comme cela. Ce n’est pas à moi de déposer cette demande de permis."

La balle n’est donc pas uniquement dans le camp de La Couvinoise pour la suite du dossier, qui fait manifestement toujours l’objet d’un bras de fer à quatre mains, en coulisse surtout et parfois sur scène, lorsqu’un député décide de monter sur les planches !