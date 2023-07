Le groupe Corail se refait la cerise, ce week-end à Presgaux

Le samedi, la soirée DJ sera dédiée à Cupidon avec une élection à la clé. Dimanche à 20 h, cerise sur le gâteau, ce sera le retour de Corail, après plus de trente ans d’absence !

De la moitié des 80’s à celle des 90’s, le groupe Corail a fait les beaux jours des ducasses du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse et des fêtes patronales des Ardennes françaises. Un "groupe de bal", comme on disait jadis, devenu au fil du temps un groupe de covers, comme on dit aujourd’hui, réputé pour son programme résolument rock et une qualité de son irréprochable assurée à l’époque par une société chimacienne SOS-Concept et son ingé-son, un certain Jean Yernaux.

Corail connut de nombreuses dates mémorables comme le Challenger’s Trophy à Chimay en 92, la méga fête de Saint-Marcel, les concerts en Allemagne à la caserne d’Essentho, la ducasse de Villers-la-Tour où ils accompagnèrent avec brio Jean-Luc Fonck pour son retour et bien entendu à Presgaux pour un bal de la Saint-Sylvestre, à la salle Les Lurons Dégourdis en 1986 !

C’est donc un retour aux sources qui attend le band ce 16 juillet. Bien entendu, la formation a connu de nombreuses modifications mais la formule proposée revient presque à l’originale avec aux guitares, Alain David (Mike) et Clément Docquiert, une nouvelle pépite régionale de la 6 cordes, au chant, Vincent Delire (Mimile), à la batterie Denis Dejardin, aux claviers et autres divers, Alain Simon (Sim), les sœurs Jamin, Martine et Claudine, renforcées d’Amélie Dejardin, complètent une équipe remarquable de voix. La basse sera assurée par un autre nouveau venu, Bruno Puccilli et le tout sera mixé par Sam Trouillet. Le retour de Corail, à découvrir pour les moins de 40 ans, à revivre pour les autres !

Lundi 17, soirée Blind Test musical et le mardi 18, la clôture sera assurée par le groupe Aigle Noir.

Une visite de Presgaux sera assurée par les membres du cercle d’histoire le samedi à 14h30. Il y aura aussi de la danse avec les élèves de Groove Power, des jeux de boules, un rallye des ancêtres et bien d’autres activités. Vous pouvez retrouver le programme complet sur la page Facebook de l’Union Jeunesse de Presgaux.