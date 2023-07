Une fête aux Jardins d’Ô, avec une course de barques à aubes et le retour du train !

Ce dimanche 16 juillet, le site sera en fête, pour la première fois. L’office du tourisme y organise "une journée dédiée aux familles, aux Viroinvalois et aux touristes. Un programme rempli d’animations gratuites et de tarifs spéciaux pour les barques à aubes et le minigolf."

Au programme, épinglons la course de barques, une première qui s’annonce assez cocasse, ainsi que le retour du petit train touristique de Nismes, que l’on annonçait indisponible pour tout l’été suite à l’accident de son chauffeur !

"Le petit train reprend ses heures habituelles à partir de ce samedi 15 juillet, sauf dimanche pour la fête. Il roulera donc tous les jours à 15h sauf les jeudis où la balade est programmée à 11h." Le petit train emmène ses passagers du centre de Nismes vers les sites naturels hors du village, comme le Fondry des Chiens et les Abannets.

Revenons au programme de cette première fête de dimanche. De 11h à 20h, le parc sera animé par les fanfares royales de Nismes. Des contes et légendes seront narrés par Don Fabulist pendant que Roland Boninsegna, astronome amateur, fera découvrir le soleil avec ses télescopes. Le magicien Magic Fabian, du grimage, des jeux pour enfants et un village des associations complètent le panel d’activités proposées.

Et puis il y a cette course de barques à aubes. Il s’agira d’une épreuve contre la montre avec une ou deux personnes par barque et un parcours de 500 mètres à réaliser. L’épreuve sera organisée entre 11 h et 13 h, avec une remise des prix vers 13 h 30. Attention, pour cette course, les inscriptions sont obligatoires, via le 060/31 16 35.

tourisme.viroinval.be