Nationale 5: toujours rien pour sécuriser le parking des poids lourds ?

– Le tronçon entre Fraire et Samart fait l’objet d’une demande de permis, depuis le 16 novembre. Le fonctionnaire délégué n’a toujours pas remis son avis sur la question. Ce dossier comprend la mise à gabarit et la sécurisation de la route, la reconstruction des 264 m de viaduc à Yves-Gomezée, la création d’un échangeur entre Jamiolle et Jamagne ainsi que le réaménagement du parking pour poids lourds d’Yves-Gomezée.

– Le trajet entre Samart et Frasnes fait l’objet d’une mission d’étude qui vient de commencer, par les levés topographiques.

Pas un mot ministériel sur la création de parkings de délestages évoqués naguère à Couvin et à Somzée, ni sur la création d’une aire d’autoroute ou d’un parking pour poids lourds le long du contournement couvinois.

Rappelant qu’il a déjà posé la question, Eddy Fontaine a promis au ministre de revenir sur le stationnement des camions par une question écrite: "Je vous avoue franchement que… Il faut y venir. Les poids lourds se parquent partout. Il n’y a qu’un seul petit parking à Frasnes, uniquement dans le sens Bruxelles-Reims."

Françoise Mathieux, elle, a regretté les lenteurs, le ministre ayant rappelé que le plan d’infrastructure était retardé à 2027 et avec lui certains de ces projets pour la N5: "On re-postpose ce qui était déjà postposé. C’est un axe essentiel pour l’Entre-Sambre-et-Meuse, qui est dans un triste état, jusqu’à l’aboutissement à Couvin. Avec Eddy, nous nous déplaçons souvent sur cette voirie et nous ne sommes pas fiers en arrivant chez nous."

On notera aussi qu’au-delà de l’état lamentable de la N5, on se tait tout autant, à Namur, sur son raccordement au R3 et au réseau autoroutier belge, pourtant indispensable au désenclavement de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Grâce au contournement, la région peut heureusement se tourner… vers la France.