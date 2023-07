Succès et chaleur pour le Beau vélo de RAVeL à Couvin

A midi précise, on dépassait déjà les 1000 inscriptions. Les courageux musiciens du groupe Seven’s Brass ont assuré un concert matinal déjà dans une chaleur étouffante et devant une foule qui grossissait à vue d’œil. Le village de tentes et de foodtrucks accueillait le public pour distiller de l’information touristique sur la région, pour la restauration et la vente de bières régionales.

Adrien Joveneau, l’animateur de la RTBF, est tout sourire sur la ligne de départ, son invitée Fanny Jandrain aussi, impatiente de découvrir le parcours. Le succès est au rendez-vous pour cette première étape de la saison 2023 à Couvin et c’est un cap important puisqu’il s’agit de la 25e du Beau Vélo de RAVeL.

C’est à Claudy Noiret, nouveau bourgmestre de Couvin, que revient l’honneur de donner le départ avec le drapeau à damier. L’élu nous confie être très heureux de l’organisation et du succès de l’étape couvinoise: "Je vais faire une partie du parcours avec eux mais je ne pourrai pas faire tout car je dois célébrer un mariage cet après-midi."

Nous avons eu l’attention attirée par trois copines qui prenaient des poses amusantes devant l’objectif d’un automate, au stand de la maison du tourisme et de l’office du tourisme couvinois. Martine, Magali et Dominique sont des habituées: "Depuis 13 ans nous faisons plusieurs étapes du Ravel et l’an dernier nous avons été les gagnantes du Beau Vélo de Ravel à Cuba. Nous étions 25 à n’avoir comme préoccupations que de pédaler, réunis par une même passion le vélo. Ce qui est formidable dans le Beau Vélo de RAVeL, c’est que cela rassemble des personnes venues des quatre coins de la Belgique, même de l’étranger, toutes professions et classes sociales confondues pour partager l’amour de la découverte, du sport et de l’amitié."

D’autres, sont venues par curiosité pour découvrir la région. Claire vient accompagnée de ses parents de Rouvroy/Audry: "Nous sommes tombés amoureux de la zone du Viroin, nous avons visité plusieurs endroits géniaux, le Fondry des Chiens, nous avons dormi dans une roulotte à Oignies, nous ne tarissons pas d’éloges sur les nombreux circuits très bien balisés que nous découvrons à chaque fois. Nous apprécions à chaque fois l’accueil des Belges."

Un cycliste circulant sur un vélo décoré de drapelets d’inspiration tibétaine attire notre attention et à voir les nombreux autocollants nous laisse penser que ce vélo et ce cycliste ont déjà voyagé ! "Je m’appelle Wouter, j’habite Nismes. Mon vélo a voyagé partout en Europe, aux États-Unis aussi. Je l’ai décoré aujourd’hui pour participer au concours de l’Office du Tourisme, aussi pour apporter de la couleur et de la fantaisie. J’aime les couleurs d’où ces drapelets, je n’ai donc pas de projets immédiats pour aller pédaler au Tibet…..(sourire)"

La boucle a emmené les cyclos vers Aublain, où une pause était égayée par les musiciens du Band Vibes, un groupe de la région. La jeunesse d’Aublain y proposait des boissons et une petite restauration. Au grand soulagement des participants, le retour vers Tromcourt était bien moins ardu. Vu la chaleur, c’était bienvenu !