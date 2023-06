Pour saluer ces succès, le collège communal de Couvin a invité le ministre régional de l’économie, Willy Borsus, pour qu’il puisse rencontrer ces entrepreneurs locaux. Le ministre réformateur a pu se rendre compte de la créativité des Couvinois lorsqu’il s’agit de transformer le bois.

Chez Fagnes Pellets, Willy Borsus a été guidé par Philippe Nicolas et Fernand Platbrood, administrateurs, qui lui ont fait découvrir comment des résidus de l’exploitation du bois sont transformés en sciure puis compactés en granulés vendus par millions. L’an dernier, la société a produit 45 000 tonnes de pellets. Une fameuse success story !

Pour les entrepreneurs, la visite est l’occasion d’évoquer les perspectives d’avenir de l’entreprise, avec la construction nécessaire d’un nouveau hall de stockage, de deux silos ainsi que d’une nouvelle ligne d’ensachage, afin de poursuivre, notamment, la sous-traitance de la mise en sac, pour des concurrents.

Autre dossier, celui de l’extension du zoning de Mariembourg, fort attendue depuis des années. Fagnes Pellets y a déjà réservé 3 hectares, notamment pour y construire une unité de cogénération devant réduire la dépendance énergétique de la société, avec un souci cependant: ce RAVeL qui coupera le zoning, et donc l’entreprise, en deux…

De l’autre côté du parc d’activité, Willy Borsus et les élus locaux ont découvert la menuiserie Coene. Partie dans les années 1960 d’un petit atelier derrière la maison familiale à Boussu-en-Fagne, la famille Coene a investi sur le zoning et, fort du dynamisme de sa troisième génération, ne cesse de croître. Châssis et portes équipent des bâtiments prestigieux dans nos campagnes autant qu’en ville, jusqu’à la Banque nationale.

Willy Borsus a visité les ateliers, où l’on travaille autant le bois que l’aluminium dans un souci continu de perfectionnement: "Nous proposons des châssis de 70, 90 et maintenant 110 mm", a expliqué Maxime Coene. Pour cette dernière nouveauté, une nouvelle ligne de production a été construite, ce qui nécessite de pousser les murs. Une demande de permis d’urbanisme est en cours pour la construction d’un nouveau hangar de stockage. La PME emploie 60 salariés actuellement.

Enfin, le bois se transforme aussi en meubles pour enfants ou pour commerces, chez Mathy-By-Bols. Le long de la route menant à Roly, 27 salariés conçoivent des meubles parfois sur mesure, selon une gestion des commandes très particulière qui permet de réduire drastiquement l’espace de stockage. Malgré les difficultés, la société traverse les années et exporte 80% de sa production, souvent destinée à une clientèle assez aisée.

Jean-Marie Bols a profité du passage de Willy Borsus pour évoquer quelques difficultés rencontrées par le secteur actuellement, comme le retard dans le paiement des primes à l’innovation ou encore la nécessaire reconnaissance de l’arrondissement comme zone particulièrement affectée sur le plan économique.

Pourquoi pas un Market place du bois wallon ?

Autre source d’inquiétude: la disparition des petits revendeurs, intermédiaires nécessaires pour la distribution des meubles produits. L’avènement d’Internet et les algorithmes de Google ont induit progressivement la disparition des petits sites internet et donc des petits commerces qui assuraient le contact entre Mathy-by-Bols et ses clients finaux.

Jean-Marie Bols a suggéré au ministre la création d’un Market place sur internet qui regrouperait plusieurs fabricants wallons sur un même site, pour rester visible sur la toile.

Willy Borsus lui a rappelé la récente création de la Filière Bois Wallonie qui pourrait soutenir un tel projet. L’agence du numérique devrait aussi pouvoir aider les PME à accroître leur visibilité sur le Web.

Après la discussion, le ministre a traversé le site de production, où sont actuellement conçus 240 lits destinés à un centre de vacances Belambra aux 2 Alpes, en France.

Willy Borsus s’est dit épaté par le travail des différents entrepreneurs visités. Avant de les rencontrer, il avait encouragé le collège communal local dans son projet de construction d’un hall technique du service des Travaux, sur le parking d’EFEL. Les échevins, justement, devaient signer l’acte d’achat de ce site de 94 ares durant l’après-midi. Coût de l’opération : 150 704 €.