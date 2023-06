Les relations entre les deux hommes forts du PS local s’étaient envenimées lors de la dernière législature, autour du débat sur le renouvellement du mandat de la chef de corps de la police. On avait déjà cru, en 2018, assister à une séparation au sein du groupe mais Raymond Douniaux était resté fidèle à la liste d’orientation socialiste, siégeant dans l’opposition en tant que chef de file de son groupe.

Mais maintenant, il le confirme donc: il se sépare de Pep’s. "J’ai décidé de créer mon groupe d’intérêts communaux. Et plusieurs élus de mon groupe ont déjà décidé de me suivre", nous explique-t-il.

En attendant, Raymond Douniaux le promet, il restera fidèle à son engagement à l’égard de Pep’s, jusqu’à l’issue de son mandat. En tant que chef de file ? "J’avoue que l’on n’y a pas encore réfléchi, réagit Eddy Fontaine. On va laisser couler un peu de temps parce que nous sommes encore un peu dans le flou. J’ai appris cela la semaine dernière. J’avais entendu des rumeurs et j’ai demandé à rencontrer Raymond. Nous avons dialogué une heure. Je suis déçu. C’est une décision personnelle mais je n’ai pas pu obtenir d’explication rationnelle ou objective. Il y a eu des soucis à la précédente législature au sujet de la chef de corps mais je ne suis pas rancunier et je pensais que c’était oublié. Il n’y a jamais eu aucune tension dans le groupe durant cette législature. On a parfois des débats sur certains points parce que nous ne sommes pas toujours d’accord, ce qui est normal. Mais de là à quitter le groupe et même à embarquer d’autres élus…"

Raymond Douniaux est encore allé plus loin et a averti son député: il est en contact avec le MR et CVN, en vue des prochaines élections. Pour des préaccords ? Raymond Douniaux reste évasif sur ses projets. Mais Eddy Fontaine a ses infos: "Pour moi, il ne crée pas sa liste. D’après ce qu’il m’a dit, il se joindra aux autres listes. Je lui ai d’ailleurs proposé que Pep’s le rejoigne dans son aventure. Mais il ne le veut pas. Tant pis. La vie continue. Nous remplacerons les 3 ou 4 personnes qui partiront et nous continuerons notre travail pour Couvin et non pour nous-mêmes, comme nous l’avons toujours fait. Car c’est cela la question aussi: quels seront ses projets pour Couvin ? Créer une liste, on ne le fait pas pour soi, mais pour sa ville…"