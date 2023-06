Couvin : il porte “une gifle de maçon” à un ami qui lui a volé sa BMW et l’a écrasée contre une façade

Le 3 mars 2023, les deux individus se retrouvent par hasard chez un ami. “Quand je suis arrivé, il a souri en me voyant. J’ai vu rouge et je lui en ai collé une. Perdre 14.000€, ça fait mal aux fesses”, dit le prévenu poursuivi pour coups et blessures. “Une gifle de maçon”, précise son avocat. La tête de la victime a heurté le chambranle de la porte. Deux témoins et la victime parlent, eux, de plusieurs coups de poing.

Un bottin de téléphone

Le parquet de Namur met en avant le casier judiciaire de l’intéressé. “Vous êtes né en 1991 et il compte déjà 20 condamnations (correctionnelles et de roulage confondus). Ce n’est plus un casier mais un bottin de téléphone. À ce rythme-là, il faudra une rame de papier entière pour l’imprimer quand vous serez en fin de vie”, dit le parquet de Namur qui requiert un an ferme.

La défense demande au tribunal une ultime chance en prononçant une peine de travail et non une peine ferme. “Car monsieur à 7 ans de prison avec sursis au-dessus de la tête. S’il rentre en prison et que cela l’empêche de poursuivre sa probation, ces sursis tomberont. ” Jugement le 15 septembre.