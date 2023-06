Le parc naturel Viroin Hermeton en fête sous le soleil, à Couvin

Le parc naturel Viroin-Hermeton regroupe maintenant trois communes: Couvin, Viroinval et Philippeville. C’est Jean-Pierre Gilot qui en est le président. Mariembourgeois d’origine, il habite maintenant Philippeville. C’est lui qui a été choisi, il y a un an et demi, pour être le président du conseil d’administration. Aujourd’hui, il a décidé avec l’ensemble des élus de déplacer la fête du Parc naturel à Couvin. L’an prochain, elle aura lieu à Philippeville.