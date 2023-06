Des nouvelles du dossier de l'extension du zoning de Mariembourg, bientôt au GECO

Deuxième rendez-vous le jeudi 15 juin pour une rencontre avec Michel Lecomte, ancien journaliste de la RTBF, et chef de la rédaction sportive de la chaîne. Il partagera son parcours professionnel et personnel. Programme de la journée: 11h30: accueil apéritif et cocktail dînatoire ; 12h45: conférence de Michel Lecomte et dédicaces de son livre "Mes arrêts sur images" ; 15h: clôture. La rencontre se déroulera au château de Boussu, en partenariat avec le Rotary.