Une 5e fête des Arts Plastiques en plein air

À travers la thématique "Bienvenue dans l’Imaginarium !", le centre culturel et ses nombreux acolytes ont concocté un programme qui ravira petits et grands avec des prestations et des ateliers artistiques, des animations pour petits et grands, un manège, des jeux et des installations.

Cet événement artistique se veut familial et a aussi pour but de mettre en évidence les initiatives arts plastiques du territoire.

En invité d’honneur, le petit manège d’Arnaud, un manège de poche 100% écologique et ses compagnons de route: les jeux faits maison, le petit cinéma, l’orgue de barbarie, la fabrique à souvenirs.

En clôture, concert festif des Fanfarons !, avec Adrien Fortemps, Pierre Dupuis, Sébastien Jadot, Pascal Chardon, Daniel Hanoteaux.

En amont, les enfants de l’enseignement fondamental de Couvin auront été invités à prendre part au convivial concours Imachinarium. Son principe: au départ de la partie de l’œuvre 3cfv3v de Christian Rzyski, inventer son propre appareillage en laissant libre cours à son imagination. Un jury départagera les œuvres. La remise des prix ouvrira la fête à 11h30.

Entrée libre, bar, possibilité de pique-niquer sur place.

info@ccccc.be – 060/345956 Lieu: Espace des Fonderies Saint-Joseph (face à Match)