Le jeune âge de l’accusé et son absence d’antécédents ont été retenus comme circonstances atténuantes. Son enfance difficile a également été relevée, tout comme son potentiel intellectuel.

L’avocat général Kerkhofs avait requis 12 années de prison à l’encontre de Mathieu Wattier.

Me Mayence, conseil de l’accusé, avait plaidé une peine de 5 ans assortie d’un sursis probatoire. Parmi les conditions à respecter, notamment : suivre son traitement médical, être hospitalisé dès que cela sera nécessaire et poursuivre son suivi psychologique.

La cour d’assises de Namur avait entamé lundi le procès de Mathieu Wattier, 22 ans, accusé de tentative de meurtre et du meurtre de son grand-père, Mathieu Deneyer, âgé de 78 ans au moment des faits. Le meurtre, lors duquel Wattier a frappé son grand-père à plus de 20 reprises avec deux couteaux, a eu lieu à Brûly-de-Pesche, dans la maison où l’accusé vivait avec sa mère et la victime, le 9 mai 2020.