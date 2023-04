Le Grand pont de Couvin, toujours lui…

L’inquiétude relayée par Eddy Fontaine (Pep’s) en conseil, c’est de surcroît la volonté de rendre les déviations actuelles définitives, à la faveur d’une reprise des voiries sous le giron communal.

Le député-conseiller craint de lourdes conséquences pour les commerçants du Faubourg Saint-Germain, de la rue de la Marcelle et de la rue de la Ville, qui perdront une clientèle de passage. En outre, il évoque des soucis de sécurité routière, au carrefour de l’Harmonie et à celui du Match par exemple.

Le bourgmestre Maurice Jennequin (CVN), tout comme l’échevine de la Mobilité, Frédérique Van Roost (MR-IC), se disent impuissants dans ce cadre: "Les routes sont régionales, pour l’instant, nous n’avons pas grand-chose à dire…"

"Mais une fois que les rues Neuve et de l’Harmonie seront reprises par la Commune ? ", interroge Eddy Fontaine, sans recevoir de réponse claire si ce n’est que, pour l’instant, aucune décision n’est parvenue à Couvin sur la demande de reprise de voiries.

Et ces travaux, d’ailleurs, où en sont-ils ? Ils restent à l’arrêt, tant qu’un accord n’est pas survenu entre l’Agence du patrimoine, l’AWAP, et le SPW. Ce dernier service doit transmettre quelques dernières informations à l’AWAP. On en est là.

L’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC) suggère aux deux députés régionaux couvinois, Françoise Mathieux (MR) et Eddy Fontaine (PS), de questionner le ministre Henry (Écolo) de façon claire: "Quand le SPW compte-t-il transmettre les informations à l’AWAP ?"

En séance, les députés prennent note de la requête tout en garantissant qu’ils s’organisent, l’un et l’autre, pour maintenir tour à tour la pression sur la Région afin de faire avancer le dossier.

Vincent Delire (Pep’s) suggère que des actions soient envisagées pour protester, mais la négociation est encore privilégiée à cette heure.