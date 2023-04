Espace Jacquemin à Couvin: 40 logements, mais sans magasin

"Le projet a quelque peu évolué depuis, nous explique-t-il. L’ancien magasin Oxfam devait nous être vendu, mais sa propriétaire a fait marche arrière. Nous avons donc dû revoir le périmètre du projet. Ensuite, nous avons compris que la demande est plus forte en logements de trois chambres. Nous avons donc revu la proportion d’appartements d’une, deux et trois chambres en ce sens. Enfin, nous avons revu notre copie aussi au niveau des commerces envisagés le long du faubourg."

Pas de magasin de proximité

Lorsqu’il a présenté son projet de centre commercial La Couvinoise il y a quatre ou cinq ans, le promoteur avait promis de remplacer son magasin Carrefour Market par un commerce de proximité et plusieurs autres petites cellules commerciales. Il n’en sera finalement rien. "Nous avions avancé dans des discussions avec une pharmacie, qui devait s’installer dans un grand espace de 500 m2. Du coup, un cabinet médical devait ouvrir à côté. Grâce à ce petit pôle attractif, nous avions des contacts pour l’installation d’un petit resto et avec une enseigne pour un commerce de proximité. Hélas, le pharmacien a décidé de s’installer plus loin, dans l’ancienne banque Belfius. Du coup, le cabinet médical abandonne son projet, puis l’enseigne et le bistro…"

Ulrich Bartolas mène le dossier de l’Espace Jacquemin avec deux acteurs locaux, l’Atelier Decuypere pour l’architecture et Julien Loosen, avec Oosmose Properties, comme agent immobilier. Après la déconvenue de l’apothicaire, ils ont conclu qu’ouvrir de nouvelles cellules commerciales à cet endroit n’était pas opportun: "Créer de nouveaux espaces commerciaux sans être sûr de les remplir, c’est risquer d’ajouter des cellules commerciales vides aux cellules commerciales vides. Il y en a déjà tellement au centre-ville que nous pensons qu’il est mieux de se concentrer sur la création de logements de qualité, une quarantaine, qui permettront d’accroître la clientèle pour les magasins déjà présents au centre-ville.", explique Ulrich Bartolas. Avec ce projet, quarante familles s’installeront en effet au centre-ville, avec le pouvoir d’achat…

"Il y a de toute façon assez de place au centre-ville pour tout commerce qui voudrait s’implanter", observe Julien Loosen, plutôt pragmatique.

Quarante logements sans commerces et avec un peu moins de place puisque l’on retranche l’ancien Oxfam de l’espace disponible: voici donc comment a évolué le projet. "J’aurais pu maximaliser le profit et construire deux barres d’immeubles parallèles, mais je voulais intégrer l’espace Jacquemin dans l’environnement, justifie Ulrich Bartolas. C’est pour cette raison que j’ai lancé un appel à projets auprès d’architectes lo caux, qui connaissent la ville."

Olivier Decuypere a été choisi. C’est lui qui a dessiné plusieurs groupes de logements avec parkings privatifs et de la verdure tout autour. Les immeubles ne dépasseront pas trois niveaux. "L’idée est d’obtenir l’esprit d’un petit village au centre-ville, avec de la quiétude et de la sécurité."

Après les dernières modifications, le projet sera déposé officiellement pour l’obtention du permis d’urbanisme dans le courant de l’année.

"Le permis de démolition des bâtiments actuels est obtenu et nous devrions commencer les travaux à la fin de l’année. L’idée est de les rapprocher le plus possible du début de la construction de l’Espace Jacquemin, pour éviter de laisser trop longtemps un trou dans l’habitat au centre de Couvin."

Des logements sur mesure

Le groupe Bartolas travaillera avec Oosmose Properties pour la vente des appartements. Oosmose, c’est le nouveau nom de la société immobilière de Julien Loosen: "Ce changement intervient suite au changement d’identité de La Fourmi immo France vers LFimmo France en début de cette année, et à l’évolution de la collaboration entre les deux structures indépendantes" explique cet agent immobilier actif depuis 15 ans à Couvin.

Il vend dès maintenant les logements de l’Espace Jacquemin, sur plans. "Le concept, c’est de proposer des appartements d’une, deux ou trois chambres avec des terrasses même au deuxième étage, précise Ulrich Bartolas. Aucun appart ne sera le même qu’un autre. Chaque logement sera individualisé selon les envies de l’acheteur. Donc, les personnes intéressées peuvent dès maintenant prendre contact avec Julien Loosen, avant que nous terminions les plans définitifs, histoire de pouvoir les adapter aux desiderata des clients. Plus tôt ils se manifesteront, plus des adaptations seront possibles."

Le concept voulu par le trio Bartolas-Decuypere-Loosen, c’est de proposer des logements d’un certain standing, mais à des prix abordables. "Nous savons que nous sommes à Couvin et nous devrons garder des tarifs en adéquation avec l’offre dans la région. Mais nous voulons cependant proposer de la qualité. C’est aussi pour cela que nous avons retardé un peu le projet, pour attendre que les prix des matériaux redescendent. C’est nécessaire pour poursuivre dans cette philosophie."

Et de préciser que les terrasses pourront même comporter un jacuzzi ou une piscine, à la demande. "Notre idée est d’attirer autant des personnes plus âgées qui souhaitent apprécier une ambiance de village en étant proches des services de la ville, que des familles voulant un espace de quiétude pour les enfants." Julien Loosen le reconnaît cependant, il faudra attirer du public vers Couvin, dans un rayon sans doute plus large que d’habitude.

Précisons que le dossier comporte plus de parking que de logements: "Nous comptons proposer des emplacements réservés aux habitants du centre de Couvin", annoncent-ils.